太平溪人工濕地迎接候鳥 東縣環保局呼籲避免干擾

太平溪人工濕地魅力無窮，迎來候鳥。

臺東縣太平溪人工濕地10月起，再次迎來秋冬嬌客，並吸引許多生態攝影愛好者手持相機守候。臺東縣環保局指出，工作人員近日觀察到，高蹺鴴輕踏淺灘、琵嘴鴨悠游水面、蒼鷺靜立池中，已悄然進入濕地棲息，為城市生態增添豐富層次。因候鳥來訪漸多，環保局提醒民眾放低音量、隨手帶走垃圾，讓濕地能在最小干擾下展現自然原貌。



臺東縣政府環保局表示，人工濕地是城市中的生態寶地，不僅肩負污水淨化功能，也提供野生動物重要的棲地環境。近年來，太平溪下游河堤步道陸續完善，晨昏時分，散步與觀鳥的民眾絡繹不絕，候鳥自在的身影也成為臺東慢生活的一部分，期盼人工濕地不只是基礎設施，更能成為城市綠色療癒的重要元素，並以SDG15「陸地生態」為核心，邀請大家以實際行動守護臺東生態之美。



廣告 廣告

每年10月至翌年2月，是候鳥造訪人工濕地的高峰期，成群的琵嘴鴨、花嘴鴨及各類鷺科鳥類常在池體間穿梭，構成許多動人的自然畫面，吸引攝影同好長時間在岸邊靜候，只為捕捉關鍵一刻飛羽之美。濕地與野生動物的共存，需要每一位訪客的體貼與尊重，用眼睛欣賞生態、用腳步親近環境，用雙手守護這片得來不易的生物棲地。



環保局呼籲，近期濕地訪客逐漸增加，顯示民眾對自然環境的關注與支持。走入濕地，不妨調整步伐、放慢速度，細細觀察便能看見許多鳥類自在活動的身影。請民眾以「不驚擾、不干擾」的友善態度同行，讓人工濕地在城市之中，持續孕育蓬勃的生命力，為野生動物保留一處安心停棲的空間。