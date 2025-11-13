太平番仔路庄50年纏訟再度敗訴 自救會主委輕生反摔傷脊椎送醫

記者陳佳鈴／台中報導

太平番仔路庄自救會主委林秀芬聽聞敗訴結果後情緒低落，昨（12）日凌晨傳出在老家輕生，所幸橫梁斷裂墜落摔傷。（圖／翻攝自救會粉專）

台中市太平區「番仔路庄」土地所有權爭議糾纏近半世紀，居民與地主間長期訴訟不斷。11日其中一件官司宣判，法院再次駁回居民請求，自救會主委林秀芬聽聞結果後情緒低落，昨（12）日凌晨傳出在老家輕生，所幸橫梁斷裂墜落摔傷，經發現即時送醫撿回一命。

位於台中市太平區的「番仔路庄」，是都市中少數保有12座閩式三合院與「土角厝」（thôo-kat-tshù）的歷史聚落、庄頭（tsng-thâu）。當地村民大多為清領時期受太平林家招募，在此墾地、修圳的佃農後代。日本殖民時期，村民則透過繳交「稻穀（tshik-á）租」，向林姓地主承租土地以整地、興建房屋，並逐漸形成今日村落的樣貌。如今，村民已是聚落的第五、六代人，但世居其上的土地，卻在這半世紀以來，因為土地開發利益，受外人覬覦、上下其手。

昨再傳敗訴消息後，長期抗爭的林秀芬情緒崩潰，在前往老家前在粉專透露被訴心情。（圖／翻攝自救會粉專）

自救會指出，土地早期因買賣糾紛與權屬不明，出現「死人與活人交易」及「代理人變地主」等爭議情況，導致多次官司皆以居民敗訴收場。居民主張擁有優先承購權，並以文資法向台中市文化局申請聚落保存，希望保留古老土埆厝的文化價值。

不過，居民與地主之間11件訴訟已有7案定讞且全數敗訴，地主陸續取得拆屋還地判決權，法院多次強制執行拆除。昨再傳敗訴消息後，長期抗爭的林秀芬情緒崩潰，凌晨3時許傳訊息向友人交代善後事宜，透露「要去老家」。黎明幼兒園園長林金連見狀驚覺不對，趕緊聯絡並趕赴現場，發現她因橫梁斷裂墜落受傷無法動彈，立即通報救護人員送醫。

據悉，林秀芬目前意識清楚，疑似脊椎受損，仍在醫院治療中。警方與社會局已介入關懷，並協助後續醫療及心理輔導事宜。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

