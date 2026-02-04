太平義警中隊贈泡麵慰勞暖胃 波麗士們備感溫馨





農曆春節將近，全臺警力開始整備執行「115年度加強重要節日安全維護工作」，將於2月9日(星期一)22時起至2月23日24時止，為期15天。有鑑於此臺中市政府警察局太平分局太平義警中隊，由中隊長張慶陽、副中隊長施永昌、黃傑文、書記張美幸、幹事張雅芳等一行人特地準備130箱泡麵至太平分局及所屬之外勤派出所(隊)慰勞第一線波麗士弟兄們，感謝執勤員警在即將到來的農曆春節期間，共同守護太平地區的治安及交通。

義警中隊中隊長張慶陽表示，擔任中隊長一職已有13年，接觸最多的除了家人外，就是警察弟兄，每逢農曆年前後，正是「加強重要節日安全維護期間」也是警察工作最忙碌的日子。其次，年節期間多數店家都沒營業，心想假如在深夜寒冬之際，能來上一碗熱騰騰的泡麵，暖心暖胃隨時補充能量，也是一種小確幸。

太平分局分局長李珏民表示，感謝太平義警中隊長期對分局的支持，在這加強重要節日安全維護工作期間，本分局將賡續「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的主軸，強化轄區春節期間之治安及交通工作。警方亦有提供民眾(含外僑)舉家外出、護鈔、機動派出所等多元服務，民眾如有需求，均可向所轄派出所提出申請，讓市民朋友能夠安心過好年。





