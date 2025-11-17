太平聯合行政中心 托嬰中心＋停車場一次到位

台中太平區人口已突破20萬人，地方對提升洽公效率與服務環境的需求日益增加。台中市府投入總經費6億3,464萬元推動的「太平聯合行政中心興建計畫工程」，主體建物已於今年9月順利完工，更榮獲「114年臺中市政府公共工程獎－建築工程類優等獎」肯定。建設局長陳大田表示，目前室內裝修等作業穩定超前，預計將於115年上半年正式啟用，為太平區公共服務量能再添重要里程碑。

陳大田局長說明，太平聯合行政中心配置為地上5層、地下2層，規劃行政辦公空間、公辦民營托嬰中心、公共停車場及開放綠化空間，提供民眾一站式服務。為解決周邊長期停車不足問題，場內共設置汽車121格、機車180格，將大幅提升停車便利性。（如圖）

陳大田說，本工程獲中央補助約1億3,893萬元。目前行政中心正進行正式驗收及後續室內裝修作業，同步就色系、家具與視覺標誌統一設計，打造一致性的空間風格，為台中市首座導入「行政中心空間美學」概念的示範案例。