太平辦耶誕嘉年華 江啟臣：打造台中宜居旗艦城

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026選情升溫，立法院副院長江啟臣28日在太平區立文公園舉辦「太平耶誕節親子嘉年華」，吸引超過2000人到場同歡。江江啟臣表示，在2025年的最後一個週末假日，邀請在地家庭一同走出家門，讓歡笑與祝福延續到嶄新的一年。他表示，透過舉辦各區親子活動，能讓政策規劃能更貼近民眾，喊出未來將打造「台中宜居旗艦城」。

「勤走基層、傾聽民意，是我一直以來的堅持」江啟臣表示，台中是一座充滿活力與希望的城市，現在是宜居的「幸福城」，接下來要邁向「旗艦城」，除了讓市民更幸福、也要感到光榮與驕傲。

江啟臣說明，旗艦城不是只有擴大建設與產業升級，更要透過建設讓市民對於生活溫度、城市關懷的感受也是「旗艦級」，並透過親子活動，把歡樂帶進社區、把陪伴留給孩子，正是打造「旗艦級宜居城市」最重要的基礎。

江啟臣進一步說，透過舉辦各區親子活動，不僅能拉近與市民的距離，也讓政策規劃能更貼近民眾、貼近生活。他強調，未來台中的發展，應兼顧經濟動能、城市治理與生活品質，讓每一個世代都能在這座城市找到歸屬感、希望感與光榮感。

隨著2026年的到來，江啟臣也期盼，台中能以更穩健的步伐，朝向具國際視野、在地幸福兼具的「旗艦城」邁進。透過一場場溫暖人心的活動，讓城市不只是硬體建設的堆疊，而是一座充滿笑聲、情感與光榮的家園。

照片來源：江啟臣辦公室提供

