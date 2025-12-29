太平長億托嬰中心 台中第48處公托

台中市第四十八處公托太平長億托嬰中心二十九日歡喜開幕。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳∕台中報導

公設民營太平長億托嬰中心二十九日歡喜開幕，市長盧秀燕開心表示，這是台中市第四十八處公托，身為六都唯一女性市長，特別理解育兒家庭的需求，所以市府積極盤點，運用餘裕的公有空間增設公托。太平長億公托位在新建好的長億好宅，方便好宅居民或在地民眾就近托顧幼兒，是送給市民最好的新年禮物。

盧市長表示，增加公托是她上任以來最重要的施政目標之一，身為六都唯一的女性市長，也是唯一親身經歷生養過程的市長，她深刻理解年輕家庭在育兒階段面臨的人力與經濟壓力，特別是在雙薪家庭普遍的情況下，托育資源是否充足，直接影響家長是否能安心工作。因此她上任後，便以增加公托、維持平價、確保品質為主軸，致力打造友善育兒城市。

盧市長說明，台中市共二十九個行政區，她上任時全市僅有五處公托，嚴重不足；截至今日已增加至四十八處，其中太平區就設有五處，明年隨著新區公所啟用，將再新增第六處。台中的公托收費也是六都最平價，家長每月只需自付一千五百元，減輕育兒家庭負擔。明年市府更推出「愛胎萬計畫」，生育第一名子女、第二名子女持續補助兩萬元；從生育第三名子女開始，每多一個孩子加碼一萬元，即生第三胎補助三萬元，生第四胎補助四萬元，以此類推，給新生兒家庭最實際的支持。