太平間偷割屍肉...他自爆口感細節：我還帶回家煮 想靠近屍體！10歲迷上死亡、12歲幻想吃人

克勞克斯接受訪談時提到，他在12歲讀到「佐川一政案件」後心態開始扭曲。（翻攝自YouTube／Anything Goes With James English）

黑暗迷戀如何變成真實犯罪？被外界稱為「巴黎吸血鬼」的法國殺人犯尼可．克勞克斯（Nico Claux）再度引爆法國社會震撼！他在接受節目訪談時，首次系統性描述自己從童年「迷戀死亡」一路走到「偷吃屍體、最後犯下殺人案」的完整過程，獵奇程度讓網友毛骨悚然。

10歲開始迷戀死亡？起點比犯罪電影還早

克勞克斯表示，一切始於10歲祖父的過世。別人悲傷，他卻產生奇怪的執念——對死亡產生莫名吸引。

到了12歲，克勞克斯讀到日本知名食人犯佐川一政的巴黎案件，竟開始幻想「咬碎、撕裂肉塊」的畫面。而這種幻想還逐漸性化，成了他心裡越藏越深的禁忌衝動。

成年後直接去太平間上班：理由只有一個

長大後，克勞克斯不只是沒有戒掉這些念頭，他甚至直接把興趣發展成「職涯」。當年法國太平間制度不嚴，只要是醫院勤雜員就能被指派，當克勞克斯進去後，在解剖室「被單獨留守」時，便開始偷偷割下屍體小塊肉。

克勞克斯從一開始僅是現場生吃，到後來甚至直接外帶回家烹煮。

太平間肉塊已經不夠？犯案理由讓人頭皮麻

隨著執念越來越強，克勞克斯在網路上認識巴黎男子比索尼耶（Thierry Bissonnier），隨後將對方殺害，企圖分屍食用。但計畫還沒完全進行，就因為他拿受害者的支票跑去買錄影機，被當場抓包。

這如此獵奇的事蹟，克勞克斯最終被判12年，然而他服刑僅7年4個月就提前出獄。

人肉吃起來像什麼？他親口回答

訪談中最衝擊的片段之一，是克勞克斯對主持人說：「人肉？像馬肉。」但他強調，味道不是重點，「讓我上癮的是那種讓神經整個被電到的刺激感。」此話立即引發法國社會巨大反彈。

犯罪心理學者警告：這就是「長年累積的極端偏差」

專家指出，克勞克斯的案例幾乎是教科書等級警訊，他一路從童年執念、性化幻想、長期靠近屍體、跨越界線到最終的犯罪。同時也提醒社會不要忽視「異常心理徵兆」與「暴力傾向累積」。

