太幸福了！張惠妹才唱完跨年 台東元宵晚會「大咖天后」開唱

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

台東跨年晚會才祭出阿妹、A-Lin、戴愛玲等大咖卡司接連上台開唱，台東政府近來公布元宵節「元宵神明遶境祈福」活動，今年特別擴大舉行，升級為兩天舉辦，主辦單位宣布邀來電音天后謝金燕擔任晚會主秀。

謝金燕將在台東「元宵神明遶境祈福」晚會上登台表演。（圖／翻攝過癮萬事屋臉書）

今年的遶境行程從3月3日開始，當天下午在台東市台東市南京路舉行接駕，以及送金牌儀式，為活動揭開序幕，隔日則是由過癮萬事屋策畫晚會，近來宣布謝金燕擔任晚會主秀，其餘表演卡司包含DJ SODA、玖壹壹、羅百吉 & 寶貝、蔡詩芸與王陽明夫婦、向蕙玲、曾瑋中等。

此外，活動從3月4日下午開始就有聞名的「炮炸寒單」儀式，各個遶境隊伍依序進廟，主辦單位特別提醒，活動期間施放煙火需要遵守相關規範，共同維護公共安全與環境品質。

