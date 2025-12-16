太幸運了吧！周湯豪無預警現身粉絲婚禮 一開口新娘就爆哭

【緯來新聞網】周湯豪不只創作婚禮熱門夯曲〈TIL THE END〉，還以真人版唱進粉絲的婚禮現場，將滿滿的祝福傳遞出去。原本新郎、新娘進場時，正是選播該曲，當歌曲結束又再進了一段音樂，周湯豪拿著麥克風邊走邊唱帥氣進場，新娘顧不了妝容，直接感動爆哭，賓客們先是驚呆接著拿起手機猛拍。

周湯豪偷偷給粉絲新人驚喜。（圖／環球音樂提供）

周湯豪恭喜新人，也祝福現場的每一位，離開後笑言：「第一次來當婚禮歌手，在人生這麼重要的時刻，對我來說這個任務滿重大，在後台的時候我其實挺緊張，但那種緊張是有一種很幸福的感覺，很特別的經驗。」



一走進會場看到新娘哭了，他也被整個氛圍深深影響，雖然不是自己結婚，但還是可以感受到人生很重要的那一刻，很開心、很感動，「當初寫〈TIL THE END〉腦海裡就浮現婚禮的畫面，其實就像是今天的場景，所以對我來說這首歌變得更有意義，這也是我當初賦予這首歌的能量，親身經歷這樣的場景，在別人人生這麼重要的時刻，也完成當初寫這首歌的使命」。

周湯豪被稱「雞湯豪」。（圖／環球音樂提供）

剛結束2025年《REALIVE - DELUXE》福州、深圳、杭州場次的演出，周湯豪每一站都感受到歌迷巨大的熱情，很多人感受到他講的話充滿鼓勵、感動和啟發，封他「雞湯豪」的稱號。隨著歲末年終的倒數，特別於12月推出〈TIL THE END〉 (Forever ver.)，將編曲重新安排與鋪陳，對比專輯收錄版的起承轉合，新版更加浪漫與充滿愛意，於12月19日數位全面上架。

