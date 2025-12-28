太幸運了吧！小弟弟會〈入陣曲〉 五月天親邀上台合作

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台中報導

五月天「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會」回到起點台中，今（28）日迎來演唱會第二場，在點歌橋段剛好點到一位會打鼓的小弟弟，五月天立刻邀請弟弟上台合作演出。

五月天把小弟弟邀上台合作。（圖／相信音樂提供）

在點歌橋段，點到一位叫Henry的小弟弟，他表示今年已經聽了3次五月天演唱會了，五月天詢問他想點什麼歌，他開心表示想聽〈入陣曲〉，阿信詢問原因，Henry提到：「因為我會打這首歌的鼓。」還表示最欣賞冠佑，阿信立刻大方邀請他上台打鼓，還向弟弟的媽媽開玩笑：「5年後再把Henry還給妳。」

Henry從容的坐到鼓手冠佑的位置上，有模有樣地準備打鼓，瑪莎打趣：「鼓手沒戴眼鏡不習慣。」弟弟也直言很緊張，阿信透露五月天一樣很緊張，甚至還給了弟弟專業的耳機，之後與五月天合作〈入陣曲〉，合作一小段後，阿信給予打氣，不僅把耳機直接送給弟弟，還公開表揚Henry的勇敢，「Henry在這麼多人的場面走上來表演都需要很大的勇氣，如果是Handsome（指冠佑）可能就尿褲子了。」

