太幸運！好友相偕租地採礦竟「挖到15克拉巨鑽」鑑定師估出天價

記者簡浩正／綜合報導

印度兩名青年採到巨大鑽石，可望拍賣出高價。（示意圖／翻攝自Pixabay）

太幸運！印度馬德雅邦（Madhya Pradesh）兩名青年租地採礦，很幸運地挖到15.34克拉的鑽石，請專家估價至少可賣出500萬至600萬盧比（約台幣200萬元），原本不富裕的兩人可望改善家境，開心直喊「不必借錢就能送姊妹出嫁」。

潘納是全印度最落後的地區之一，當地不僅缺水，居民貧困且找不到工作。然而這裡蘊藏了印度最大的鑽石礦脈，粗估120萬克拉，至今仍是鑽石獵人的挖寶首選之地。

廣告 廣告

根據外媒報導，24歲肉販哈提克（Satish Khatik）、23歲水果小販穆罕默德（Sajid Mohammad），一起在潘納租了塊土地；這對兒時玩伴是各自家庭之中的么兒，兩家家境貧窮，祖輩、父輩來一直在潘納租地挖掘，幾十年下來，除了石英碎片，一無所獲。

哈提克與穆罕默德下班後或有空的時候就一起去這塊土地翻土尋寶，兩人徒手勞動，掘坑、挖土石，過篩，從數不清的小石子之中仔細篩選。近日偶然間在某個淺坑找到1枚亮晶晶的石頭，立刻送交鑑定師檢查。鑑定師鑑定後確定是鑽石，重達15.34克拉且品質很好，估計市場價可達500萬至600萬盧比（台幣約174萬至209萬元）。

得知訊息後，讓哈提克與穆罕默德已經高興得不得了，「我們還沒考慮買地、搬到大城市，不過，現在可以準備為各自的姊妹辦婚禮了」。辦完婚禮若有剩餘，兩人會用於投資各自的小生意。

更多三立新聞網報導

「樂扣樂扣」砧板出包遭罰3萬！食藥署稽查塑膠食品容器揪「8產品」違規

消除C肝！台灣診斷、治療率逾9成「提前5年」達標 年底向WHO申請認證

公費肺鏈疫苗「將由20、21價取代」上路時間、適用對象曝

2025十大疫苗新聞出爐！「大S殞落」再掀流感疫苗搶打潮奪冠

