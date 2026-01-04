太強！方志友殺青驚吐一句話 神預言劉品言、連晨翔戀情

台劇《舊金山美容院》將迎來精采大結局，主角們最後發展引發粉絲期待。連晨翔因為兒時的「英雄券」重拾對生活的熱情；他與劉品言戀情甜蜜爆棚，黏踢踢模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好；有趣的是，方志友在劉品言殺青當天竟打趣問她，要不要和連晨翔在一起？如今看來完全是「神預言！」

劉品言（左）與連晨翔（右） 戲裡戲外都迎來人生新階段。（圖／TVBS 提供）

在最新劇情中，由連晨翔飾演的「江之浩」陷入低潮，但在由劉品言飾演的「林麗穎」的陪伴與勇氣重新振作，並完成母親對他身為「大英雄」的期望。連晨翔回到「舊金山美容院」收拾爛攤子，也向林兩家人正式公開與劉品言的戀情，在眾人見證下迎向嶄新人生。

廣告 廣告

另一方面，由章廣辰飾演的「鄧惟宇」雖如願接掌臨臨早餐，依舊擺脫不了父親及母親對他的控制。野心勃勃的他，選擇與雙親攤牌，而他的決定最終導致自己失去親情、愛情與友情。

台劇《舊金山美容院》將迎來精采大結局，主角們最後發展引發粉絲期待。（圖／TVBS 提供）

此外，首次合作的劉品言與連晨翔因戲結緣，戲裡戲外都踏入人生新階段。方志友在劉品言殺青當天笑問：「你們要不要在一起？」更表示「獅子女」與「摩羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，還預祝兩人「百年好合」，如今回看格外耐人尋味。

方志友（上排左）神預言劉品言（上排右）、連晨翔（上排中）戀情。（圖／TVBS 提供）

隨著劇集即將畫下句點，演員們也表達對角色與作品的不捨。劉品言感性表示，原以為24集會播很久，「但還是一瞬間就過去了。」她坦言《舊金山美容院》讓自已重新感受到日常的重量，「日常怎麼過、跟誰過，才是不虛度。」並感謝觀眾一路陪伴，「謝謝大家讓我成為了林麗穎，她會是我生命中很重要的一部分。」章廣辰則很開心能陪伴角色一路成長，感謝觀眾的支持與投入，「希望很快能再跟大家見面。」

導演杜政哲曾指出，這部作品的核心在於「選擇」，主角們透過不同決定，走向各自的人生際遇。劇中，連晨翔與章廣辰曾是並肩作戰的好夥伴，但因立場與抉擇不同，最終站上對立位置，呈現兩人截然不同的命運，也讓觀眾看到選擇決定人生的完整意義。

延伸閱讀

庹宗華昔跳直升機沒替身！ 憶顧寶明拍爆破戲「汽油濺全身」超驚險

連晨翔才升格人夫！廚藝慘遭吐槽 方志友笑虧：頭很痛！

連晨翔、劉品言閃婚！「媒人」陳孝萱自認潤滑劑 方志友傳授育兒秘訣