太彎過不了？兄弟工作途中翻河道 弟駕車亡

今（23）早上11點多，新北貢寮金沙灣附近，有車輛翻覆河道，釀1死1傷。（圖／東森新聞）





今（23）早上11點多，新北貢寮金沙灣附近，有車輛翻覆河道，釀1死1傷。根據了解，當時58歲張姓駕駛載著60歲哥哥要到宜蘭工作，經過和美街時，疑似因為彎道角度大，過彎不及撞上護欄，整輛車掉落5公尺高的河道，搭車的哥哥輕傷送醫，開車的弟弟則是傷重不治。

整輛車在河道翻覆，四處都是巨石雜草，水位一度到半個車身高，輪胎向上四腳朝天，警消人員繼續用工具撬開車門，持續搶救。救護人員：「來來來來。」

救護人員踩在河道上，奮力抵住湍急河流，多人接力把受困在車內的人拉出，但傷者被救出後，一動也不動，立刻被送往醫院。目擊民眾：「不知道怎麼開的，對啊，因為這又更高欸。」

車輛怎麼會墜入河道，目擊民眾也很訝異，等人都救出後，工程人員把車輛吊起來。車輛前保桿被撞掉，引擎蓋掀開車頭毀壞，車頂也被壓得又扁又爛，車窗玻璃通通碎裂，內部座椅物品也一團亂，圍欄被撞破搖搖欲墜。附近民眾懷疑，這路段彎度角度大，車速又快才釀禍。

目擊民眾：「這個彎太大了，之前有公路局的，他來幫我們量，就是要量道路的彎做個改善，不然車子太快的話，可能會發生意外。」

事發在23日早上11點多，新北貢寮知名海灘金沙灣附近，有名58歲的張姓駕駛載著60歲的哥哥，從基隆要到宜蘭工作，經過和美街彎道時，疑似角度太大難以過彎，才會衝向護欄，墜落五公尺高的河道，整輛翻覆，弟弟頭部撞擊受重傷後搶救不治，哥哥則意識清醒，頭部撕裂傷送醫治療。

新北貢寮消防分隊小隊長林易甫：「我們到場現場的時候，有發現這輛車是翻倒的狀況，翻在溪床中，現場有兩名患者，其中一名患者有自行脫困。」

這回什麼原因，讓兄弟倆一起出門工作，轉一個彎，哥哥目擊弟弟生死瞬間，釀成兄弟天人永隔。

