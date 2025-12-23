太心酸！護理師染A流不敢請假 掛急診打針再上班

今年醫護人手不足狀況明顯，急診、加護病房壅塞讓民眾相當有感，第一線醫護人員至今仍相當辛苦，一名急診醫師分享近日遇到的「病人」，晚上才剛發燒、半夜就跑去掛急診，一問才知道對方在某個醫學中心當護理師，照顧病人時被傳染A型流感，但因人力不足又不敢請假，只好自掏腰包打抗病毒藥物，希望白天能好好上班。

一名急診醫師昨（22）日在臉書粉絲團「超級白急診醫師」表示，某天值班趁半夜沒病人時打盹，結果被一個來掛號的年輕人叫起來，對方的症狀是「晚上出現發燒」，讓他無言心想，晚上才剛發燒，是否有需要馬上就來掛急診，結果繼續詢問，才發現事有蹊蹺。

病人解釋，他是在某醫學中心當護理師，照顧病人時被傳染A流，但單位最近非常缺人，先前有人發燒請假已經被拒絕，他因此也不敢缺班，只好趕快來掛急診，自費打抗病毒藥物，看身體能不能儘早恢復。

超級白因此迅速為對方看診，結束後還主動詢問要不要開診斷書請假，「他猶豫了很久，最後還是點頭，看著他離開急診的背影，我心裡卻忍不住想，他白天，大概還是會去上班吧」。

超級白感嘆說，多數走進醫療的人，一開始都是帶著奉獻感進來的，因此他一直以來在教學生時，都會先提醒要照顧好自己的身心靈，先自私一點才能有餘力行善，「有些人不是不知道該休息，只是太習慣把自己排在最後一個」。

