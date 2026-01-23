即時中心／高睿鴻報導

毫無同理心！台灣的「毛小孩」越來越多，據農業部統計，國內寵物犬貓數量均突破百萬隻，數量驚人，相關商機之蓬勃可見一斑。然而，有些不肖業者似乎只想藉機賺錢、卻絲毫不注意動保權益，特別是有些販售寵物的店家，為同時向消費者展出更多待價而沽的貓狗，籠子設計得非常小；此舉不僅恐讓年幼貓狗感到焦慮，甚至有些店家，籠子是小到連貓狗轉身、活動的空間都沒有。據悉，中和某寵物店，近日就因此挨罰。

為落實尊重動物生命、並提升動物福祉，新北市政府動保處近日加強巡查寵物業者，以守護寵物店內毛寶貝的基本生活權益。結果，動保處日前稽查中和區某特定寵物業者時，發現業者的犬隻籠具規格，嚴重不符規定，已經違反《動物保護法》第22條第2項規定。最後，依同法第28條，裁處台幣4萬元罰鍰；除了命令限期改善，同時，業者負責人還得完成3小時動物保護講習課程。

廣告 廣告

動保處進一步說明，該店提供的犬隻籠具空間極狹小，經實地測量，籠具寬度竟然不足60公分、高度低於45公分，導致犬隻在籠內，竟連轉身、或完全伸展肢體皆有困難，已影響正常生理與行為表現。

快新聞／太惡劣！新北寵物店使用「迷你狗籠」慘挨罰 小狗竟連轉身都困難

新北中和某寵物店現場，業者不僅使用小狗籠關犬隻，且環境擁擠髒亂，慘遭動保處開罰。（圖／新北市府動保處提供）





不僅如此，動保處也指控，就連現場環境也顯得擁擠、排泄物同樣沒即時清理，整體飼養條件明顯不符規範。動保處表示，依《特定寵物業管理辦法》第3條第2項規定，犬隻籠具寬度應達90公分以上、高度不得低於犬隻肩高的2倍，因此該業者已違反《動物保護法》第22條第2項規定，特定寵物之種類、繁殖場、買賣或寄養業者應具備之條件、設施。

綜上述，動保處依同法第28條第1項規定，處新台幣4萬元罰鍰；並要求業者限期改善，同時透過動物保護講習，加強其正確飼養與照護觀念。

新北寵物商業同業公會理事長侯兆誠說明，寵物業者提供的籠具，除了底面積應符合法規，若底部有間隙，也應小於犬隻腳掌可陷入之寬度。另，籠具必需提供犬隻自由伸展肢體、以及迴旋活動之空間，且飼養地也應具備完善的環境管理與動物照護能力，以確保寵物福祉。

快新聞／太惡劣！新北寵物店使用「迷你狗籠」慘挨罰 小狗竟連轉身都困難

新北中和某寵物店現場，業者不僅使用小狗籠關犬隻，且環境擁擠髒亂，慘遭動保處開罰。（圖／新北市府動保處提供）

據悉，新北市政府已推動「業者自我環境管理提升計畫」，要求業者簽署同意書，落實環境恆溫管理、以及，確保空氣清淨設備效能，覆蓋70%以上空間；同時，嚴格遵守照護人力配置規範，以維持良好環境品質，避免惡臭及噪音問題。

新北市動保處澤表示，動保處將不定期稽查、年度查核、以及對特定寵物業者進行評鑑，並嚴格要求業者落實法規，確保每隻毛寶貝，都能在安全舒適的環境中生活；同時呼籲民眾，挑選寵物店時，應多加留意店內的籠具空間，是否充足且乾淨。若發現違規情事，可撥打1959動物保護專線、或是新北市動保處 (02) 2959-6353通報，與政府攜手守護動物福利。

原文出處：快新聞／太惡劣！新北寵物店使用「迷你狗籠」慘挨罰 小狗竟連轉身都困難

更多民視新聞報導

親自回應澤倫斯基！台灣竟挨轟「協助俄國造武器」 賴清德這樣說

藍白支持者稱關稅「0%變15%」 律師怒嗆：沒簽FTA哪來的0%

重毆中港澄清護理師「害腦震盪」 108公斤酒醉男遭聲押獲准

