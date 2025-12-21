太惡質！英護理師狠虐癱瘓病患「酸性物質洗下體」下場曝

英國一名62歲護理師安德魯·戴維斯（Andrew Davies）因涉嫌虐待重症患者，遭護理助產委員會永久吊銷執照。該患者無法言語，僅能透過眼神與外界溝通。

英國一名護理師狠虐癱瘓病患「用酸性物質洗下體」。（示意圖／pixabay）

據《鏡報》報導，戴維斯在2020年至2021年間，透過里奇蒙護理機構在威爾斯南部梅瑟蒂德菲爾的查爾斯王子醫院加護病房工作。紀律聽證會發現，戴維斯在照護一名代號為「患者A」的重症病患時，涉嫌使用「酸性物質清洗患者下體」，並強行撕掉胸部電極片。

患者A在聽證會上表示：「戴維斯先生會擠壓我的陰莖，拉開包皮看著我，做出表情讓我知道他明白這樣做會讓我痛苦，然後說『噢，這是必須做的』。」患者描述戴維斯使用的清潔物質感覺像「酸」一樣。

廣告 廣告

委員會發現，戴維斯在一次或多次場合中，使用肥皂水或無菌清潔包以外的產品清洗患者A的下體。此外，戴維斯還命令患者坐在椅子上，並對患者說「不要對我翻白眼」，儘管眼神是該患者唯一的溝通方式。

患者A表示：「我唯一能表達痛苦的方式就是透過眼神或搖頭，當我這樣做時，戴維斯先生會走到我頭旁邊說『不要對我翻白眼』。」

涉事查爾斯王子醫院位於威爾斯南部梅瑟蒂德菲爾。（圖／翻攝查爾斯王子醫院官網）

護理助產委員會代表吉德留斯·卡巴辛斯卡斯指出，戴維斯的行為意圖恐嚇、羞辱患者A並造成恐懼。委員會認定患者A因戴維斯的不當行為而面臨風險，並遭受身體和情感傷害。

儘管戴維斯否認所有指控，但委員會在聽取患者、患者妻子和醫院員工的證詞後，認定九項指控全部成立，構成嚴重不當行為。

昆塔夫摩根努格大學健康委員會發言人表示：「患者的安全和尊嚴至關重要。我們確認2021年曾有關於機構護理師的專業問題。健康委員會一獲悉相關指控，立即停止該人員工作，並遵循所有適當的專業、保護和監管程序。」

延伸閱讀

北捷攻擊案致意遭炎上！UG手搖茶董事長鞠躬道歉

北捷恐怖攻擊！Joeman 8年前開箱煙霧彈 網質疑：該管制？

北捷冷血殺手奪3命！虎科大急發聲明：在校期間一切正常