太想放假！高中生假冒台南市長喊放颱風假 法院裁定不罰
今年9月樺加沙颱風期間，一名高中生將社群平台Threads大頭照換成台南市長黃偉哲的西裝照，發布台南放假的假訊息，不少網友在留言區提醒他這個行為可能觸法，高中生也立即刪除並道歉，不過還是被依《社會秩序維護法》將高中生及家長傳喚到案，昨（28）日法院裁定結果出爐。
一名高中生將Threads大頭照換成台南市長黃偉哲的西裝照，發布「台南明天，放！」的不實訊息貼文發布不到兩小時，就吸引超過1600個讚和1300次轉發，不少網友表示貼文可能造成誤導，並提醒高中生行為恐已觸法，建議刪除文章。
高中生意識到事態嚴重，立即刪除貼文並發文道歉，表示只是出於「開玩笑」和「想放假的心態」發文，強調自己沒有深思熟慮，請求「能不走法律程序嗎？」並表示對造成社會大眾困擾感到抱歉，保證不再重犯。
不過，台南市政府警察局善化分局還是依《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，將高中生及其家長傳喚到案，並移送台南地方法院新市簡易庭審理。審理過程中，高中生坦承帳號為本人使用，只是想模仿其他網友發布的類似貼文。
法院審理認為，雖然高中生發布不實訊息，但文章發布後已有網友在留言區指出訊息不實，並且民眾可透過新聞媒體及官方公告自行判斷訊息可信度，社會秩序並未因該訊息受到影響。法官進一步指出，高中生年紀尚輕、思慮不周，發文動機僅為開玩笑，且在受到提醒後即刻刪除，主觀上無破壞公共秩序的意圖，因此不符合《社會秩序維護法》的構成要件，最終裁定不罰。
