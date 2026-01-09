太想服役！海巡女下士變造體檢表申請留營 遭起訴最重判7年

【記者鮮明／台中報導】海巡署中部分署1名洪姓女下士，因擔心自己的身體質量BMI指數超標，無法申請留營繼續服役，竟盜刻國軍高雄醫院醫務員印鑑，塗改體檢表上的身高、體重及BMI等數值後盜蓋印鑑，海巡署內部查核發現異常，調查後將她移送法辦，檢察官依行使變造公文書罪嫌將洪女起訴。

海巡署招募人員規定女性身體質量指數（BMI）為17至26，檢方調查，在海巡署中部分署服役的27歲洪姓女下士，服役期間想申請留營，但擔心自己的BMI指數大於26被判定不合格，竟分別在2020年7月、2022年9月及2025年10月，三度盜刻國軍高雄總醫院王姓醫護人員的印章，再塗改「體格分類檢查表」的身高、體重數值，讓自己的BMI落在合格範圍內。

廣告 廣告

洪女還在體格表上盜蓋王姓醫護人員的印文，向海巡署申請留營。海巡署內部查核時發現洪女體格表的數值有異，與她與體型不符，深入追查後，洪女坦承在體格表上動手腳，被依偽造文書罪移送法辦。

檢察官認為國軍人員體格檢查表是為掌握國軍現役官兵健康狀況，藉體檢早期發覺異常項目並即時矯治，以確保國軍戰力，並做為體能測驗、晉升及調職的依據，屬於公文書，洪女行為已損害王姓醫護人員、國軍高雄總醫院及海巡署年度體格檢查的正確性，偵結後依行使變造公文書罪嫌將她起訴，可處1年以上7年以下徒刑。

海巡署台中分署表示，本案係本分署於辦理每季定期「軍職人員志願留營服役作業」時，主動察覺洪員體檢表與實際狀況不符，並立即展開調查，查明後已於114年10月22日由海巡署中部分署核予洪姓下士大過3次處分，依規定於同月23日撤職生效，停止任用，並移送司法機關偵辦。

台中分署強調，對於所屬違法失職行為均主動查處，依法從嚴究辦，決不寬貸；為防杜類似案件再次發生，已同步檢討相關作業流程與內控機制，並加強法紀教育、內部稽核與督導作為，以維護機關形象及民眾之信賴。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

卡位高雄市心 壹起飛投2.8億收購九如二路店面

李千娜難忘童年「牛肉場18禁」演出 心疼表演者不為人知辛酸

吳映潔單親媽曬萌娃照 吐露初為人母心聲

