太想當老師！台中女偽造教師證闖甄試 被抓包下場慘了
〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓女子為了取得國中代理教師職位，竟偽造教育部中等學校教師證書及部長印章，向校方謊稱自己具備合格教師資格，校方將相關文件送審核時識破，教育部立即通報檢調，台中地檢署偵查後認定行為明確，近日依偽造公印文等罪嫌將她起訴。
經查，李女從未通過教師檢定，依法也無法取得合格教師資格，但她今年7月間欲報考台中市某國中代理教師甄試，竟鋌而走險自行製作一份「教育部中等學校教師證書」，為使偽證更逼真，她不僅仿作教育部專用公印文，連部長職章也一併偽造，整份文件看似正式且具備編號，企圖混淆審查人員。
李女向校方繳交報名資料時，還附上切結書、教師甄選報名表等文件，並在面試審查前信誓旦旦表示「已取得合格教師資格」，校方依程序將資料送交審核時，沒想到教育部人員一看到證書格式，立刻感覺不對勁，進一步比對資料庫確認後，發現該證書完全不存在，印章、字體、格式均與正式文件明顯不符。
檢方約談李女後，她坦承因未能通過教師檢定，又非常渴望成為教師，才會一時心急偽造證件「試試看」，希望能順利進入校園任教，校方也提供偽造證書、切結書等資料，相關證物均顯示其犯行確鑿。
檢方指出，李女同時涉及偽造特種文書與偽造公印文兩項犯行，依刑法為「想像競合」，須從一重處斷，因此依「偽造公印文」罪嫌將她起訴。
