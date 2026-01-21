太想當老師！女持偽證謀求教職遭移送法辦 地院判處六月有期徒刑

台中一名李姓女子疑似太想當老師，卻沒有具備教師資格，竟透過網路購買偽造的中等教師證書應徵，並在去年7月，應徵市立國中代理教師，被教育部發現有異，整件事情才曝光。台中地院審理，當事人坦承犯行，經查有詐欺前科，在假釋期間再犯偽造公印文罪，處有期徒刑六個月。

李姓女子在2017年時，花5千元委託網路賣家，偽造教育部中等學校教師證書，並在114年7月持偽證到市立國中謀職，被教育部發現有詐，沒錄取還順便移送法辦。

女子花錢購買假證，到學校求職被識破。圖／台視新聞

事發學校主任李智仁指出，當時在查驗女老師的證件時就覺得有疑慮，因此向教育部求證，才發現李女的教師證是假的。後來更發現李女先前就有詐欺偽造文書前科，沒想到假釋期間，又再犯偽造公印文罪，一錯再錯，被地院判處六個月有期徒刑。想當老師，卻先違法取得假證照，持身不正如何為人師表，只會離夢想越來越遠。

李女先前就有詐欺偽造文書前科，被地院判處六個月有期徒刑。圖／台視新聞

台中／林書弘、黃致堯 責任編輯／陳俊宇

