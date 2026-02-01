太想退休？勞部最新調查：勞工規畫退休年齡60.9歲 較前一年提早0.3歲

勞動部發布2025年最新調查指出，近15%勞工已規劃退休年齡，其規劃退休年齡平均為60.9歲。

勞動部發布2025年最新調查指出，近15%勞工已規劃退休年齡，其規劃退休年齡平均為60.9歲，意外的是，較2024年調查61.2歲、2023年調查61.3歲還提早，顯然勞動部鼓勵勞工晚退休的成效有限。

至於退休後之生活費用來源，調查顯示，包含已退休者之現況及尚未退休勞工在內，約有七成一勞工有規畫，就各項來源金額之平均比重，以「勞保老年給付及勞工退休金」42.5%最高。其次為「儲蓄」占24.2%，「投資所得」占20.9%居第三，「再就業之收入」占近一成。

勞動部調查指出，男女對於退休後生活費各項來源差異不算大大，但男生較偏重「儲蓄」、「投資所得」比重；女性則在「勞保老年給付及勞工退休金」及「由家人供應」之比重則較高，反映男女在經濟上的差異性。

勞動部調查指出，勞工已退休後再就業者占3.4%，尚未退休但已規劃退休年齡者占14.6%，對於退休年齡尚未規劃者占82%。

在規畫退休年齡方面，調查指出，規劃「65歲以上」退休者占6.8%最高，「61至64歲」占0.8%；規畫「60歲」退休占3.6%；規畫「55歲至59歲」退休占2.3%；「50歲至54歲」占0.7%；規畫「未滿50歲」退休則有0.5%。

勞動部調查指，整體平均規劃退休年齡為60.9歲。按性別觀察，男性勞工中已規劃退休年齡者占17.1%，高於女性之12.1%；規劃退休年齡男性平均為61歲，較女性之60.8歲多0.2歲。

