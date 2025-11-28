太意外！45年捷安特宣布關門「3折清倉」 在地人不捨：已經是地標了

45年老店「捷安特」比揚國際有限公司宣布結束營業。圖／Google Map

位於台北市大安森林公園旁的45年老店「捷安特」比揚國際有限公司，昨天（11月27日）無預警宣布要結束營業，最後營業日就是明天（11月29日）。消息公布之後，許多在地人都相當不捨，說這間老店已經算是當地的地標了，紛紛說自己的第一台自行車就是在這間老店買的，而老闆也說，庫存全面拍賣，一件不留，歡迎大家前往選購。

這間位於台北市信義路三段102號的捷安特（比揚單車）店主昨天在臉書發布公告，表示由於租約到期，最後營業日就是明天，3折清倉「即日起庫存全面拍賣，一件不留，歡迎舊雨新知參觀選購」。

業者表示，開店這45年以來，誠摯的感謝每一位曾與店家同行的顧客及朋友們，不管是分享三鐵比賽上凸台的喜悅，或是孩子學會騎腳踏車的一瞬間，或是賣給他一個很棒的產品讓他一用就用了20年，或是在急匆匆趕忙接送孩子的當下車子壞掉跑來車店維修，一邊誇讚店家的存在和工作有多麼重要，「這一切的一切都是我們能持續奔跑這麼久的養分，謝謝給我們機會陪伴大家一起長大、一起變老。誠心祝願每一個相遇的你和妳都身體健康、平安喜樂」。

網友們看後紛紛留言表示「我的第一台腳踏車就是在你們店買的」、「哇這真的是從小看到大，每次從南部回來，走建國高下來，看到捷安特就知道快到家了，保重！」、「什麼！我的童年耶！」、「我小時候常去的店！ 我也都跟這間店同樣歲數了，附中的國中同學還在這上班過！ 好捨不得！」、「我們讀幸安國小的都去你這邊買腳踏車」、「童年回憶，妹妹第一部腳踏車，就是在貴店購買的」、「太意外，貴店都算是地標了啊」、「青春的回憶啊」、「真假！去路易莎、水煎包、林家米粉湯都會看到的這間？好可惜，地標級的耶！」、「小時候每天經過，滿滿的回憶」、「太意外了」、「好可惜」。



