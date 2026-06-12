太愛動物！泰星想養鴨媽媽開一條件「所以我努力工作」

ForceBook 、JoongDunk 12日舉行媒體記者會，左起Force、Book 、Joong以及Dunk。（杜欣穎攝）

泰星ForceBook 、JoongDunk 13日在台舉辦粉絲見面會，12日率先舉行記者會，四人當中Joong中文程度相當不錯，記者會上不斷秀出中文，逗得現場媒體笑出聲，由於他本人非常喜歡動物，他分享，現在已經有5隻狗、2隻貓、烏龜以及2隻倉鼠，「還想要鴨子，媽媽有說如果想養鴨子，要先買一棟房子才可以養鴨子，所以我現在在努力工作。」

Force和Book自幼稚園開始就認識，到現在工作上也經常合作，在這段籌備見面會的時間裡，兩人也說對彼此的認識有更深一層，能夠長時間的維持好感情，Force透露，兩人有約定好，如果做了讓對方不舒服的事情，第一時間一定要講出來。由於兩人合作的題材比較沈重，Book說自己其實偏愛懸疑片，「非常喜歡柯南、福爾摩斯這類，對有反轉內容的很有興趣。」倒是Force說：「自己喜歡無腦片，看了可以放鬆的。」

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Force熱愛健身，被問到這次來台灣有沒有帶著健身器材，他坦言，在泰國會帶著輕一點的器具，來輔助做伏地挺身，「但這一趟來因為有健身房，不用帶東西，可以留空間去買東西。」Book則透露，其實前一晚已經去健身房一起運動，「但我健身的程度比不上Force，他很驚人。」

JoongDunk也合作過多部作品，兩人被媒體問到，合作過這麼多次，現在如果立刻對視，是否會笑場？Joong立刻搶著用中文回答：「不會，我很專業。」接著馬上應媒體要求轉頭盯著一旁的Dunk，展現出演員的專業，而談到兩人誰在片場比較照顧對方，Joong更搞笑用中文說：「都25、26歲，可以照顧自己了，我們長大了媽媽！」

另外，Dunk經常在社群上分享自己製作料理的影片，他透露，是因為家中有人從事餐飲業，「父母、阿姨都會做菜，如果備料沒時間會請阿姨幫忙，但料理時都是自己來。之後想挑戰做飲料，還沒做過珍珠奶茶，說不定有一天可以做給大家看。」

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