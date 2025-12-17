太愛睏！火車司機睡回籠覺 日本JR火車延誤24分鐘「上百人等嘸車」

向來嚴謹的日本鐵道JR公司，竟出現有駕駛睡覺害列車誤點的情況發生。翻攝Google Maps



真的太誇張！日本社會總是給人嚴謹、守紀律的形象，因此火車、公車都十分準時，沒想到近日竟然發生，清晨發出的第一班列車，竟然因為司機到班點完名後，又回去宿舍睡回籠覺的離譜事件，讓上百名想要搭第一班車通勤的乘客，月台上苦等24分鐘才搭上車。

根據日媒《產經新聞》報導，東日本旅客鐵道（JR東日本）表示，這名司機是住在我孫子站附近的員工宿舍，當天清晨5時20分完成起床點名，回到房間後再度睡著，直到站務員發現司機遲遲沒現身才驚覺事情大條。

JR東日本指出，這起事件造成早上6時26分從我孫子站出發、前往茨城縣勝田站的列車延誤24分鐘，大約100名旅客受到影響。對此，JR東日本指出，將「徹底加強對乘務員的指導與管理」。

