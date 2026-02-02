太感人！大S忌日半個演藝圈都來了 「酷龍」姜元來坐輪椅現身緬懷

【緯來新聞網】大S（徐熙媛）今（2日）過世滿1年，老公具俊曄親自設計紀念雕像選在忌日這天下午2點揭幕，現場下起大雨，但也擋不住親友對大S的思念，幾乎半個演藝圈都來了，最令人窩心的是，具俊曄的「酷龍」夥伴姜元來坐著輪椅特地來台致意。

姜元來非常有情有義！（圖／記者許方正攝）

大S紀念雕像在長眠地揭幕，典禮背景音樂播放大小S合唱〈姐姝情深〉，大S寫詞、王治平的曲，現場氣氛感人。



除了家人具俊曄、S媽、小S和許雅鈞、羅志祥、楊丞琳、許如芸夫婦、賈永婕夫婦、王偉忠夫婦、陶晶瑩、小刀等人都到場。



S媽途中離開會場休息，再回到會場時，被問到狀態如何？她先是揮手跟媒體致意，並且雙手合十，面對媒體關心，她說道：「很好、很好，謝謝關心。」隨後便在工作人員的護送之下，再度回到會場準備參與儀式。

廣告 廣告

楊丞琳（右二）低調現身。（圖／記者許方正攝）

許茹芸來看看老友。（圖／記者許方正攝）

羅志祥獨自前來。（圖／記者許方正攝）

陶晶瑩（右）和B2。（圖／記者許方正攝）

賈永婕是S姐妹好友。（圖／記者許方正攝）

小刀是大S高中同學。（圖／記者許方正攝）

S媽向媒體致意。（圖／記者許方正攝）

更多緯來新聞網報導

梁文音首唱大巨蛋！單穿棒球衣露肚唱情歌

角頭演唱會40黑衣人衝上台 女主跨時代合體追思龍哥、小鬼