太感人！省吃儉用「棺材本」全捐健保 單身7旬嬤一次捐百萬 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

太感人！省吃儉用的「棺材本」全用來幫助弱勢家庭繳清健保欠費。健保署台北業務組今（20）日公布，在去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，由於單筆百萬捐款近年少見，健保署同仁前往訪視才發現，原來是一名70多歲女士，公務員退休的她，長期固定就醫，感念健保想要回饋，這才把平常慢慢積累存下的百萬一次捐出，直呼「比放在我身上好」。

健保愛心專戶主要協助弱勢家庭繳清健保欠費。健保署台北業務組去年就協助537戶弱勢家庭，繳納健保費1006萬餘元；而愛心專戶成立至今，已運用8548萬餘元的愛心善款，達3千6百多個弱勢家庭受惠。

台北業務組組長李純馥表示，單筆豪氣捐出百萬的善款，是這二、三年來少見，同仁前拜訪才了解原來善心人士是一名70多歲的單身女性，雖然日常需要有看護在一旁照料，但因為長期使用健保，想要回饋，儘管家境只是小康，仍決定把平常省吃儉用的退休金、棺材本，一口氣捐出百萬元。

李純馥說，令人感動的是，前往捐款人家中致贈感謝狀時，該名女士個性十分豁達，一直強調錢財生不帶來、死不帶去，如果可以用在更好用途上，協助弱勢家庭繳清健保欠費，這比放在她身上更有用。

來自單親家庭的16歲吳同學就是受到愛心專戶幫助的一員，遭逢家庭變故的他，父親突然病逝，與奶奶、姑姑同住，因奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力，使他們無力繳納健保費，台北業務組在得知吳同學狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。吳同學也特別以手寫信表達感謝之情，並期許未來有能力時，可回饋社會。

健保署強調，據統計，114年愛心專戶共協助176名未成年人，補助總金額達313萬餘元；健保署於去年楊柳、鳳凰颱風風災後，台北業務組也主動協助受災嚴重區域的弱勢家庭繳納健保欠費，共補助117戶，補助金額273萬餘元。

健保署署長陳亮妤表示，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。另外，因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署亦提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力。若民眾欲進一步瞭解欠費協助及愛心專戶詳細訊息，可至健保署官網查詢。

照片來源：健保署提供

