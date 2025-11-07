太慢了？謝侑芯猝死2週才以謀殺通緝查黃明志 大馬官員曝關鍵原因

大馬警方以謀殺案偵辦謝侑芯（左）猝死事件，涉案黃明志（右）目前正被扣押調查中。（翻攝IG／謝侑芯、黃明志）

網紅謝侑芯先前在馬來西亞發生猝死事件，事隔數日才爆出創作歌手黃明志當時就在案發現場，警方從他身上搜出疑似毒品藍色藥丸，並讓他暫時獲交保。謝侑芯猝死事件2週後，警方才轉為謀殺案通緝黃明志，目前他已遭扣押調查中，有不少網友認為警方調查速度太慢了。根據大馬媒體報導，內政部長拿督斯里賽夫丁回應，因相關案件分類必須謹慎，並且得符合相關程序，「最重要的是，警方必須在最恰當與合理的法律框架下，追求真相、維護公義。」

謝侑芯猝死案不單純 黃明志涉毒捲入

謝侑芯猝死消息曝光後，引起許多網友熱議，當時就有人猜測可能跟濫用藥物有關。後來又爆出，黃明志捲入這起案件中，指他案發時就在謝侑芯所住的酒店房間內，原本見到救護人員抵達後就打算離去，但被警方攔下，並從身上搜出疑似毒品的藍色藥丸。

警方後來將黃明志帶回進行初步驗尿後，發現對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4種毒品成分都呈陽性反應，不過黃明志堅持自己沒有吸毒，後來暫時獲得交保。

黃明志遭通緝現身 配合調查遭扣押中

就在謝侑芯猝死2週後，警方改以謀殺案擴大調查，並發布通緝令要黃明志配合調查。黃明志前（5）日凌晨現身吉隆坡警局，並在社群媒體上傳自拍影片，強調自己「不會逃」，會全力配合警方調查。目前黃明志正被扣押調查中，預計扣押時間為6天。

謝侑芯案轉謀殺調查 大馬政府回應太慢質疑

針對外界質疑警方動作太慢了，根據大馬媒體《中國報》報導，內政部長回應，因相關案件分類必須謹慎，且得經嚴謹評估後，才能決定援引適當的法令條文，接著制定調查策略，所以在整個時間上可能有所延遲。「最重要的是，警方必須在最恰當與合理的法律框架下，追求真相、維護公義。」他強調，調查的方向有時不只一個，可能同時有2、3個要展開，調查報告最終才能定稿，「這就是調查的流程。」

