太扯了 占道經營處罰名單驚見胡歌、孫儷 相關人員停職

近日有網友發現，遼寧撫順新撫區住建局於2019年10月21日公示的一占道經營處罰名單疑似有貓膩，上面的名字不但均為「姓氏+單名」的兩字結構，還跟不少與知名藝人重名，像是李現、金晨、董璇、楊穎、胡歌、孫儷、鹿晗等；相關部門已下架處理，並表示正在核實調查。

極目新聞報導，先前有網友發現上述處罰名單不但均為「姓氏+單名」的兩字結構，還不少與知名藝人重名，另有一些被處罰人員的名字，雖然與知名藝人名字不是完全重合，也僅僅是一字之差，例如「蘇朋」「吳隆」「林志」等。

有人反映「區執法局行政處罰公示不實」後，市區兩級立即成立由紀委、公安、住建等部門組成的調查組，開展核查工作。經調查，區政府官網發布的「新撫區執法局行政處罰簡易程序公示」中存在使用虛假人名的問題，區住房和城鄉建設局在執行簡易處罰程序過程中，沒有按照相關規定登記被處罰人員姓名，且在後續備案及公示材料時使用虛假人名。

5日凌晨，刷新公布上述名單的網頁已顯示「文章未找到」，撫順市新撫區政府接線人員表示，相關部門已在核實調查。

隨後調查組回應，已迅速將不實信息下架處理，下一步將根據調查結果，對相關責任人違規執法行為停職，依法依規嚴肅處理，同時將繼續徹查，杜絕類似事件發生。

