太扯了！民眾黨參選人看板「挖洞嵌入紅綠燈」 本尊道歉了：會盡快撤除

政治中心／彭淇昀報導

2026選戰開打，參選人的競選看板也陸續出現，不過近日有民眾發現，民眾黨桃園市八德區議員參選人林晏良的競選看板擺放位置令人困惑，竟直接在看板上挖了一個大洞，與紅綠燈融為一體，網友罵聲不斷，直言「會擋到視線，超級危險」、「這太扯了吧，連行人號誌都遮掉」。對此，林晏良也發文致歉，「會盡速移除該面廣告」。

民眾黨參選人林晏良的看板直接嵌入行人號誌。（圖／（翻攝自Threads @plump_ann）

民眾在桃園市八德區大正里大明街上看到，林晏良的看板架設在行人號誌上，在「良」字上直接挖了一個大洞，嵌入紅綠燈，巨大體積似乎已影響到用路人的安全。

不少網友紛紛直呼，「這已經違規了吧」、「這地方是可以掛廣告牆的嗎」、「這太扯了吧，連行人號誌都遮掉」、「會擋到視線，超級危險」、「看板這樣真的不行」。

林晏良今（17）日在臉書發文表示，對於八德區廣告看板的事情，由於支持者較為熱情，安排製作看板上架。本人表達感謝之情，但民眾黨身為一個講求法制的政黨，對於這樣的事情，也無法接受。

林晏良指出，感謝許家睿議員的指教，也感謝網路上廣泛討論此事的網友們，「對於這樣的行為，我身為民眾黨的擬參選人，將概括承受所有責任」。

林晏良強調，看到相關訊息後，就立即督促廠商，盡速移除該面廣告，「今日務必移除廣告看板」，造成社會大眾觀感不佳的部分，也在此誠摯的表達歉意，「再次抱歉，未來一定會更加謹慎」。

