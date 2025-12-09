太扯！PS5 Pro遊戲大禮包竟比64GB記憶體還便宜？網嘆：電腦真的組不下手

由於 AI 熱潮持續發酵，數據中心與伺服器對高頻寬記憶體（HBM）擴大，迫使記憶體製造商將產能重心轉移到利潤更高的伺服器產品線上，進而導致消費級 DRAM 供應短缺，也是造成這波記憶體價格失控的主因。而最近國外就有網友指出，自己在黑色星期五購物節期間，購買了整套 PS5 Pro 主機和遊戲的大禮包，價格居然比起高階 64GB DDR5 記憶體還要便宜。

買整套 PS5 Pro 大禮包比 64GB DDR5 還便宜。（示意圖，圖源：Getty Images）

最近在 Reddit 討論區上，網友 reck00 分享了一則貼文引發共鳴。reck00 表示自己在剛過的黑色星期五期間，入手了一整套包 PlayStation 5 Pro 大禮包，包含 5 片遊戲、光碟機、額外 1 隻手把，結帳後驚訝發現，這整個價格只要 600 英鎊（約新台幣 2.5 萬元）。當然這價格是包含黑色星期五的折扣，又額外加上 20% 的折扣，以及 8% 的現金回饋。

廣告 廣告

而這價格居然比市面上單買一組高階 64GB DDR5 電腦記憶體還要便宜，因為 reck00 也買了一組 64GB DDR5 記憶體，要價 609 英鎊（約新台幣 2.52 萬元）。這文章很快引爆了 PC 玩家與主機玩家的討論，許多人感嘆現在想要組裝或升級一台高階電腦，成本已經高到難以接受，反倒是遊戲主機現在看起來更具性價比。但也有些人提醒，遊戲主機同樣有使用記憶體，之後還是可能會再次調整售價。

另外有趣的是，因為照片中 PS5 Pro 需要額外購買的光碟機，看起來很像 Wii，讓一名網友惡搞留言：「你還買了一台 Wii 來搭配！」笑翻不少人，reck00 也表示：「哈哈，你這樣說，光碟機看起來確實很像是 Wii」當然，更多的是網友共鳴現在記憶體的價格：「一個月前 64GB 只要 190 英鎊，現在同一組要 805 英鎊」、「還好我已經升級電腦了」、「看來很長一段時間記憶體都不會降價」、「全世界的記憶體都變成蘋果價格了」