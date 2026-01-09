太扯！中國女直播主赴約見網友被下藥出事 「驚人下場」曝光網嚇傻

娛樂中心／台北報導

中國一名美女遊戲直播主赴約「男玩伴」竟被下藥，事後求助無門。（圖／翻攝自臉書）

林智群律師在臉書分享中國有一名美女直播主落入陷阱，出事卻求助無門，原PO「企鵝帝國-Norman」發文描述，一名主玩《三角洲行動》的中國女實況主在遊戲中交了「網公」，天天還開麥甜蜜雙排（「雙排」是指在多人線上遊戲中，其中兩位玩家組隊進行遊戲的模式），直到某日男主突要求與女方見面，於是應約特地搭高鐵去重慶約會，沒想到男方在約會中竟對女方下藥，女方當並未察覺，只莫名感到疲累、於是決定先回到下塌的飯店休息。

林智群律師在臉書分享中國有一名美女直播主落入陷阱。（圖／翻攝自臉書）

結果一覺醒來發現出事，她打開遊戲帳號時，竟發現自己倉庫中的所有物品都被男方噴光，由於兩人在同一網吧的遊玩IP相同，無法以「盜帳」為由申訴。事後女方一路追到男方帳號去，但男方理直氣壯表示，「你倉庫沒6套（頂級裝備），我叫你來幹嘛？有病！」，隨即封鎖女方。

而網友在該則底下留言全歪樓，討論為何男方「劫財不劫色」？「這個男的太壞了，下藥就算了，竟然是要搬走電動遊戲的裝備？」、「劫財不劫色，傷害性不大侮辱性極高」、「所以打網咖千萬不能睡著」。也有網友安慰表示，還好沒有人財兩失。

