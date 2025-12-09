南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

台中有學生與夥伴南下台南比賽，不過卻在比賽要入住飯店時，發現訂好的行旅居然大門深鎖，還張貼「封館」公告，完全沒事先接到消息的他們，直呼這真的太扯了，差點露宿街頭，對此，台南市府介入了解，得知是前後任經營者的問題，才會暫時停業。





太扯！台南旅館無預警倒閉 旅客抵達驚見「封館」

旅館門上張貼封館二字，有學生到場要入住簡直快氣炸。（圖／民視新聞）









這一間位在台南的行旅，外觀看起來質感十足，不過靠近一點看看，裡面昏暗，並沒有營業，落地玻璃上張貼兩張公告，寫著封館，只是誇張的是，明明封館了，卻沒告知已經訂房的旅客，害得他們從台中南下，卻差點露宿街頭。聲源：訂房當事人（經變音處理）：「我們當下看到就是啊怎麼搞這齣，大家都很不爽，沒有人會是開心的，沒有人看到沒地方住會是開心的。」台中有學生總共14個人，開車來到台南進行比賽，也已經提早付了訂金，不過比完賽之後準備休息，卻看到訂好的住宿已經封館，眾人一頭霧水，直呼這真的太扯。聲源：訂房當事人（經變音處理）：「我覺得蠻瞎的，就是你們自己內部的問題，那至少給我們客人一個公告一個交代，不要說我們消費者好像都，到現場才要自己處理問題。」附近鄰居vs.記者：「你有親戚也訂這裡住嗯，他就他的網站都還開著嘛，就訂了就沒辦法住啊，那不就要臨時找地方住喔住我家了。」

廣告 廣告





太扯！台南旅館無預警倒閉 旅客抵達驚見「封館」

旅館內部沒有營業，但訂房旅客沒接到通知。（圖／民視新聞）









其實封館的行旅，在11月30號就有在社群網站發出致歉公告，表示是因為與某公司合約糾紛，而導致無預警被迫停止營運，也請11月26日前已下訂單的旅客，聯絡他們處理退款及相關事宜。附近鄰居vs.記者：「你有遇到這種客人嗎，就好幾個啊禮拜六禮拜天，就有好幾個過來啊看到封館。」臺南市觀旅局簡任技正唐呈瑞：「受影響旅客可直接聯繫業者所提供之窗口電話，亦可直接播打本府1999專線反應。」行旅無預警停業，讓原本要住宿的旅客，得臨時找住的地方，市府也督促業者，要妥善安排旅客其他住宿或退費。

原文出處：太扯！台南旅館無預警倒閉 旅客抵達驚見「封館」

更多民視新聞報導

新竹明將停水9小時 東區、香山區2200多戶受影響

青森7.5強震！ 台人肉身護旅館電視 日本網友讚聲一片

日本青森規模7.5強震 多處建築損毀35人受傷

