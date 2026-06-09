即時中心／廖予瑄報導

超可怕！有網友今（9）日上午10時許行經國道3號南向152.7公里處、苗栗縣苑裡路段時，赫然方現前方突然有一組輪胎噴飛路上，並且直接砸中一旁的白車。對此，警方表示，輪胎是從一名29歲的蔡姓男子所駕駛的半聯結車下噴飛，輪胎在砸中53歲李姓男子的轎車後，再彈飛到對向車道，撞上52歲洪姓男子的貨車。事故造成李男車上的54歲夏姓男乘客頭部擦挫傷、洪男及車上的32歲洪姓男乘客受傷，3人均送醫，詳細事發原因仍待釐清。

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從原PO行車紀錄器所錄下的畫面可以看到，在風雨交加的國道上，前方忽然有一顆大型輪胎從對向車道上噴出，並且砸中一台剛好路過的白車；驚險畫面嚇得原PO車上的乘客及駕駛驚叫連連，並表示，幸好當下有切到外側車道，「不然被砸的可能就是我們了！」





快新聞／國3輪胎「飛天」砸2車！驚險畫面曝 後方駕駛嚇爆「差點出事」

聯結車輪胎噴飛。（圖／警方提供）









快新聞／國3輪胎「飛天」砸2車！驚險畫面曝 後方駕駛嚇爆「差點出事」

輪胎砸中轎車。（圖／警方提供）





警方表示，蔡男今早開著營業用半聯結車，行經國3苑裡路段時，疑因不明原因，有一組輪胎脫落，並砸中後方李男的轎車；接著，輪胎再彈飛到對向車道，並撞上洪男的貨車。

意外導致李男車內的夏姓男乘客頭部擦挫傷，送通霄光田醫院診治；另外，洪男也因此受傷開刀，目前仍在加護病房觀察中，而他車內的洪姓男乘客多處擦挫傷，送往苑裡李綜合醫院診治。

警方發現，現場除李男酒測值為0外，其餘蔡男、洪男酒測值均待測（已聯繫蔡男到案說明）。另外也呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查（油、水、煞車、輪胎、燈光…等），「行駛途中如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，將依道路交通管理處罰條例第30條之1規定，處駕駛人1,000~6,000元罰鍰。」

《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／太扯！國3聯結車「輪胎噴飛」猛砸2車 驚險畫面曝

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