即時中心／高睿鴻報導

離譜！基隆市多地區最近驚傳，接連有民眾發現「自來水有濃濃汽油味」，無論是刷牙、洗澡、甚至喝水，竟都被刺鼻油味嗆到或嚇到；甚至，連洗過的衣服都殘留油味，實在相當驚悚。自來水公司後證實，八堵抽水站附近的基隆河出現不明油污，少量受污染原水流入管線。對此，民進黨基隆市議員鄭文婷要求台水，必須盡速查明污染源、並因儘速研議補償措施。

鄭文婷說明，基隆市自11月27日起，就陸續有民眾反映自來水散發「汽油味」，情況截至昨天仍未完全改善，甚至有更多區域住戶出現同樣情形，引發飲水安全疑慮。鄭文婷表示，已第一時間向自來水公司與市府相關單位通報並追蹤，要求盡速查明污染源，並提出完整說明。

快新聞／太扯！基隆自來水驚傳「有汽油味」 議員要求台水：應提補償方案

基隆河驚傳遭到油汙染，進而破壞自來水品質。（圖／民視新聞資料照）

她進一步指出，由於飲水安全不確定，不少民眾開始陸續前往超商與賣場，大量購買礦泉水；也有家庭直接排空家中水塔、重新清洗，並只能暫時依靠瓶裝水生活。「飲用與烹飪用途，我們建議民眾先暫停使用自來水，其餘如地板清潔、沖馬桶等用途暫時較不受影響，仍需視後續調查結果調整」，鄭文婷說。

她甚至表示，不少民眾也反映，洗衣後衣物仍殘留濃重汽油味，就連洗衣機內部同樣沾染異味，恐需花費時間重新清洗。鄭文婷強調，因污染事件為民眾衍生的耗損與不便，其實不應自行吸收；因此，她要求自來水公司儘速研議補償措施。

基隆市議員鄭文婷。（圖／民視新聞翻攝）

鄭文婷亦指出，此次事件的範圍與持續時間，都已超過一般例行性清洗水塔所能解釋，應由環保局與自來水公司徹底查明污染來源，並儘快向市民公開說明。他直言說：「市府與自來水公司必須正視民眾的疑慮，讓真正的污染原因被揭露，才能讓市民安心」。

鄭文婷也呼籲市民保持冷靜，在官方正式公告前，避免飲用或烹調使用疑似受污染的自來水，以健康安全為優先。

