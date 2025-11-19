太扯！女嘲諷高市早苗「車力巨人」 被起底是洪秀柱乾女兒與藍黨代表

黎子渝在國民黨主席選舉時支持鄭麗文。翻攝臉書



日本首相高市早苗上任不久，就因「台灣有事說」引發日中關係緊張，Threads上一名女子以動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」對比其外貌，還說高市「愛嘴秋」。以外貌評論政治人物的方式引發撻伐。不過，不久就有網友發現，該女子是國民黨資深黨代表，也是前主席洪秀柱的乾女兒黎子渝。

黎子渝在社群嘲諷日本首相高市早苗的外貌。翻攝Threads

「Akina Li」屢屢在Threads上發表攻擊綠營的貼文，政治傾向明顯，近日她放上高市早苗和車力巨人的畫面，PO文：「她真的跟進擊的巨人那個好像！你說她是不是也愛嘴秋？」

廣告 廣告

「車力巨人」臉部特徵是人中很長，在《進擊的巨人》中是輔助作戰的角色，擁有超強的持久力和速度。過去就曾有女子被網友比喻成車力巨人，向法院提告後獲得賠償。

「Akina Li」以外貌羞辱日本首相的言論，引發大批網友砲轟，有人批評「他優秀到你只剩攻擊長相了，你這美顏開300%是有什麼資格講人家？」、「你是台灣人嗎？」、「她比你優秀太多」、「女性羞辱女性真的很意外」、「之前藍白不是呼籲不要外貌羞辱盧媽媽嗎？ 現在指令轉彎啦？」

黎子渝被起底是洪秀柱的乾女兒，還是國民黨代表。翻攝臉書

不過馬上就有網友發現，「Akina Li」的本名是黎子渝，還是國民黨中央委員、資深黨代表，過去曾有媒體把她稱為「最正國民黨代表」，女模出身的她，因仰慕洪秀柱而投入國民黨，被洪秀柱認做乾女兒，後來開設生技公司，並在吉隆坡買房，還可兼顧學業，拿到中華大學管理碩士學位。

隨著離譜言論曝光，有網友翻出她接受中國媒體訪問時的畫面，對比她在社群上的照片，直言修圖痕跡明顯，「人家有才華妳有什麼？濾鏡嗎？」「自己美顏開爆還羞辱別人外貌？」另外，以國民黨代表身分做此發言，也讓人關注國民黨的態度為何。

更多太報報導

顧爾德專欄：台灣有事高市相挺，馬前主席有事嗎？

黨內勢力拉扯 鄭麗文黨主席辦公室主任改由游顥立院研究室主任接任

國民黨中常委何鷹鹭穿毛澤東衣服宣揚統一 考紀會祭停黨職處分