社會中心／賴國彬 、陳妍霖 、吳培嘉 桃園報導

不少飯店都有提供定點接駁車服務，不過就有民眾一家四口到桃園某家飯店住宿，退房時預約接駁車，要到高鐵站，沒想到半途中，因為孩童不斷哭鬧，還踹司機座椅，司機受不了，以安全為由下交流道，將旅客丟包在馬路邊，當事人直呼太扯。飯店出面致歉，強調非惡意丟包，已經提供事後補償。

接駁車，停在飯店大門外，準備接旅客前往火車、捷運、高鐵站等，不少飯店都有提供定點免費接駁服務，不過現在卻傳出，有旅客半路被丟包！

廣告 廣告

太扯！孩童哭鬧被飯店接駁車半路被丟 業者:已懲處司機

太扯! 孩童哭鬧被飯店接駁車半路被丟 業者:已懲處司機（圖／翻攝自當事人threads文）當事人在threads上爆料，第一次被飯店接駁車丟包，直接被司機要求在交流道出口下車，覺得蠻誇張的，兩大兩小被丟在一個陌生的地方，外面還在飄雨，真的太扯！原來，當事人一家四口到桃園某飯店住宿，退房後，預約接駁車去桃園高鐵站，半路，孩子哭鬧，頭暈想吐，疑似還踹司機座椅，司機受不了，以安全為由、沒辦法服務，直接下交流道，將人丟包在馬路邊。

太扯！孩童哭鬧被飯店接駁車半路被丟 業者:已懲處司機

太扯! 孩童哭鬧被飯店接駁車半路被丟 業者:已懲處司機（圖／民視新聞）有民眾說，「馬路旁邊也很危險，我是覺得蠻離譜的，因為我們今天來住宿的話，接駁車應該就已經有義務要把我們帶到定點」。

還有人說，「雙方都不對啦，他不能放在那個不安全的地方，如果小孩子那麼鬧，你可以帶他到安全的地方去放」。

其他民眾也覺得離譜，事發後，飯店急忙道歉，針對司機部分，給予懲處。

飯店公關周佳慧表示，「這個出發之前客人的小孩就已經非常的吵鬧了，那上了車之後，依舊是蹦蹦跳跳沒有改善，並且還踹司機的椅背，那我們在幫他，車上也幫他換了位置，那他還是沒有改善，那因為車上還有其他的乘客，那其他的乘客有反映說，這個有安全上面的一個顧慮，就請該組客人下車，我們有跟客人道歉，同時也有給予相對應的一個補償，那另外在司機的部分，我們也給予懲處」。

飯店業者道歉，強調非惡意丟包，已經提供當事人事後補償，也會加強SOP作業，以防類似事件再發生。

原文出處：太扯！孩童哭鬧被飯店接駁車半路被丟 業者:已懲處司機

更多民視新聞報導

空服員抱病值勤過世 長榮今公布「座艙長懲處」

薑母鴨煮滾了就沒事？營養師曝酒精殘留比例

吃尾牙搭上線！已婚工程師帶女同事上摩鐵 還被慫恿：不然離婚

