太扯！德國爆發軍火大劫案 2萬發軍用彈藥離奇失竊

德國國防部2日證實爆發一起令人震驚的軍用彈藥大規模失竊案！1輛原本預定運送給德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的民間聯結車，在薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）的停車場過夜期間，竟遭不明人士偷走將近2萬發子彈與煙霧彈。這起嚴重安全疏失已引起德國國防部的高度重視，並與警方全力展開追查。

運送過程哪個環節出包？

綜合外媒報導，德國國防部表示，失竊事件發生在11月24日至25日夜間。1輛民間承包商的聯結車載著數千發軍用彈藥，準備送往布爾格鎮（Burg）的軍營。然而，該名司機臨時決定在布爾格市一處工業區的停車場過夜，並前往附近的飯店下榻，將載有敏感軍火的拖車獨自留在無人看管的停車場。

直到11月25日物資送抵軍營時，警衛室才驚覺數量有異。軍方於11月28日清點後確認，遭竊彈藥約有1萬發手槍實彈、9,900發突擊步槍訓練用空包彈，以及煙霧彈。

德國國防部坦承，這是嚴重的安全缺失，並將責任歸咎於民間運輸公司及其司機。根據與國防部的合約規定，運送方有義務確保貨物受到妥善保護，明確要求此類敏感運輸必須安排兩名司機，以便在停靠期間全程監控車輛。顯然，這項安全規定遭到違反，臨時未按計畫的停車行為成為竊賊下手的關鍵破口。

2萬發彈藥失竊恐為預謀犯案？

針對這起大規模的彈藥失竊案，德國國防部發言人嚴正表示：「我們非常嚴肅看待這次竊案，因為這類彈藥絕不能落入不法之徒手中。」

調查人員普遍認為，這起事件並非隨機行竊。內部消息人士向德國媒體透露，竊賊很可能是預謀犯案，早已鎖定並監控彈藥的運輸過程，趁著司機違規、將聯結車單獨停放時下手。目前，德國聯邦國防軍正與當地警方聯手，全力追捕肇事者，並調查其背後的動機與組織。

值得注意的是，這起事件發生在德國積極強化軍備力量的敏感時刻。身為烏克蘭的主要軍援供應國，德國近年致力於提升軍事規模與彈藥生產能力，此時爆發如此重大的軍火失竊案，無疑是對軍事安全與國防信譽的一大打擊。

