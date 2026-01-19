太扯！放任醫療廠商無照執刀還抱胸「監督」 台中榮總3醫師遭停止業務
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
台中榮總先前遭爆，神經外科主任楊孟寅、鄭文郁以及醫師廖致翔3人，涉嫌長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員進手術房內為病患執刀，甚至被爆出影片。院方昨（18）日表示，調查期間已暫停3名涉案醫師業務。
中榮兩週前遭爆有3名醫師違反規定讓廠商在未完整報備情況下進入手術室，但廠商沒有執行醫療行為，因此楊、鄭、廖3名醫師遭懲戒記申誡1次。不料，有媒體在16日公開一段2023年7月的手術影片，影片中1名醫療器材廠商人員站上手術台，為病患操作器械執刀，而原本應負責主刀的醫師不僅未穿著無菌手術服，竟還雙手抱胸站在一旁「監督」。
中榮隨即召開緊急會議表示，第一，院方會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。第二，調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職。第三，涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。第四，神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。
