太扯！早餐店鍋燒吃到「衣架」 衛生局揪業者幫鍋DIY釀禍

高雄市一位女顧客在鳳山連鎖早餐店享用鍋燒麵時，意外在碗中撈出一個粉紅色的掛鉤，竟然是衣架掛勾。（圖／翻攝_鳳山人在地大小事）

高雄鳳山有女子到連鎖早餐店點了鍋燒麵，結果吃到一半竟撈到超大異物，引發食安疑慮，衛生局也前往稽查，發現這異物來自湯鍋把手後面的掛鉤，但它不是原廠配件，而是業者自製的衣架掛勾。

隨著天氣轉涼，許多人喜歡在早餐時間選擇熱呼呼的鍋燒泡麵。高雄的蔡小姐也在一家早餐店點了一碗鍋燒麵，但在享用過程中，她意外在碗中撈出一個粉色U字型的大型異物，兩端還有鐵絲露出，讓她十分驚訝。當她向店家反映時，店家一開始只提出補一碗的解決方案，但蔡小姐因為擔心食品安全問題而拒絕接受。隨後店家才同意退費，並聲稱是洗滌過程中不小心掉入食物中，但這個解釋讓蔡小姐感到懷疑。

高市衛生局食衛科技正鄭慧君表示，業者已坦承照片所示異物是該店湯鍋手把掛勾鬆脫掉入所致，且已加強員工教育訓練。衛生局依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法，將對業者裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

高雄市衛生局稽查，發現異物是來自湯鍋把手後方的掛鉤，將對業者裁罰。（圖／TVBS）

針對掛勾容易掉落的疑問，其他業者黃小姐解釋，這種鍋具的掛勾確實有可能因使用時間長而變得鬆動。她示範了一下，表示如果故意用力扳動，掛勾就會脫落。

經調查發現，事件發生在高雄鳳山一間連鎖早餐店。更令人擔憂的是，掉入食物中的掛鉤並非雪平鍋的原廠配件，而是店家自行使用衣架改裝製作的DIY產品。業者可能是為了方便晾曬鍋具而自製掛勾，但因尺寸不合而容易鬆脫，再加上員工操作不慎，導致這個改裝的衣架掛鉤掉入顧客的食物中，引發這起食安問題。

