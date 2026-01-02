太扯！綠提案譴責中國圍台實彈軍演 藍白立委竟聯手否決

即時中心／綜合報導

2025雙城論壇甫結束，中國在週一（29日）突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，引發區域國家高度關切。對此，民進黨立委林楚茵今（2）日強調「飛彈不分藍綠」，希望藍白立委能一起支持「同島一命」；黨團今會在立院院會提案「嚴厲譴責中共軍演」，呼籲中國停止挑釁。然而，稍早院會在處理時，由於藍白立委的不支持，表決結果46贊成、56反對，該提案遭到否決。

立法院會今上午在處理議事日程草案報告事項及質詢事項民進黨團提議時，經由表決出席102人，贊成46人，反對56人，民進黨團提議遭到否決。主持院會的副院長江啟臣在宣布結果時，在場的民進黨立委則在議場內高喊口號表達訴求。

由於藍白立委的不支持，表決結果46贊成、56反對，「嚴厲譴責中共軍演」提案遭到否決。（圖／民視新聞）

就在表決結果出爐後，民進黨團書記長陳培瑜隨即在臉書發文，直言中共統一台灣的企圖越來越明顯，「只要不支持統一、主張『中華民國』存在，在中共眼中都算『台獨』。」她提到，中共也表明，這次圍台軍演就是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。

而中共屢屢侵害我國主權、單方面破壞台海和平的蠻橫作為，陳培瑜強調，這已引起許多國家的強力譴責。首當其衝的台灣，更應該不分黨派、齊心對外，共同譴責中共。

所以，立院民進黨團在今上午的院會中，提出譴責中共軍演案，但卻遭到藍白否決。陳培瑜強調，不只是譴責中共軍演的提案，就連其他民進黨提出的福國利民法案，也再次遭到藍白阻擋。包含行政院版財劃法、115年度中央政府總預算案、1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，以及被擋了將近800次的立委赴中報備的國安法案。

「如果在野黨的監督是理性的，我們絕對願意好好坐下來討論。」但陳培瑜認為，在面對敵國如此明顯的侵略意圖，藍白竟然不敢齊聲譴責，更多次阻擋其他攸關民生與國防安全的法案，連討論的機會都不給。「有這樣的在野黨，對著中共下跪求和，台灣人要更加團結，共同面對境外敵對勢力，才能擁有長久的真正的和平。」

立院民進黨團今在立院院會提案「嚴厲譴責中共軍演」，竟遭藍白聯手否決。（圖／翻攝自陳培瑜臉書）





