太扯！阿妹驚喜提早登場「合體」A-Lin獻唱神曲 網暴動：耳朵要懷孕

阿妹張惠妹提早出場和A-Lin合體獻唱《連名帶姓》，讓觀眾驚呼不已。（圖／取自台東縣政府YouTube）

台東跨年晚會《東！帶我走》卡司堅強，YouTube線上直播始終保持超過15萬觀眾，原先預定煙火秀結束後出來壓軸的天后「阿妹」張惠妹驚喜提前登場，合體A-Lin，觀眾瞬間暴增至26萬人，讓網友暴動。

台東跨年晚會卡司堅強，集合玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya、A-Lin與張惠妹等人氣歌手，全程僅有YouTube直播，也沒有主持人，全靠歌手們現場即興發揮，反而讓氣氛HIGH翻。

廣告 廣告

進入最後階段，原先獨唱的A-Lin，張惠妹驚喜登台，兩位天后合體獻唱經典神曲《連名帶姓》，讓原先18萬的直播間，瞬間暴增至26萬人，讓觀眾訝異不已，暴動直呼：「兩位天后合體啦」、「阿妹竟然提早登場」、「天啊，我要哭了」、「耳朵懷孕了」、「瞬間多8萬人，太強了」、「感動到不行」、「今年台東最強」。

兩位天后合唱結束後，便邀請縣長饒慶鈴上台致詞，一同倒數迎接2026年到來，並欣賞絕美煙火秀。

更多中時新聞網報導

周遊痛心北捷案 要馮凱新戲不准有壞人

2025台灣體壇10大新聞回顧》棒球經典賽 資格賽突圍成功

2025台灣體壇10大新聞回顧》樂天桃猿封王 挺過換帥風波