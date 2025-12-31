太扯！52歲大咖影后遭爆「欠繳227萬健保費」 官方不忍全公開了

記者蔡維歆／綜合報導

申恩慶爆出欠繳保費高達韓幣9517萬元。（圖／翻攝自微博）

52歲韓國女星申恩慶1997年主演電影《娼》，獲得第18屆青龍獎影后殊榮，演技備受肯定，而2001年演出電影《我的老婆是老大》人氣暴漲，也奠定在韓國影壇的地位，近年她主要作品是狗血劇《Penthouse上流戰爭》、《7人的逃脫》、《7人的復活》等系列，如今卻爆出欠繳保費高達韓幣9517萬元（約新台幣227萬元）。

李陳鎬爭議不斷。（圖／翻攝自官網）

韓國健保公團今天就公布高額欠費、慣性欠費名單，共1萬3449人，逾期繳納超過1年以上，國民健康保險欠繳超過韓幣1千萬元（約新台幣24萬元）、國民年金欠繳超過韓幣2千萬元（約新台幣48萬元）、雇傭保險跟產業災害欠繳超過韓幣5千萬元（約新台幣120萬元）者都在其列。

其中申恩慶從2014年2月至2021年10月，共欠繳韓幣9517萬元的健康保險。而先前爆出非法賭博跟酒駕的李陳鎬則至2023年4月至2023年12月欠繳國民健康保險韓幣2884萬元。當時大義滅親的女友今年10月更突然身亡，震驚演藝圈。

