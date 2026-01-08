太投入！蔡小虎《一級棒》唱到哭 遭康康虧「別漲價」秒綜藝摔

台語歌王蔡小虎日前擔任《綜藝一級棒》來賓，與許志豪合唱〈心借過〉一度因情緒投入當場落淚，他堅持全程以原Key完成演唱，認為這首歌若非原Key詮釋，歌曲的味道與情感就會跑掉，主持人康康邀他下次再來上節目，但不忘笑著補充「記得不要漲價！」讓他聽完立馬綜藝摔，逗樂全場。

蔡小虎日前擔任《綜藝一級棒》來賓，讓觀眾重返昔日秀場的黃金年代。（圖／中視提供）

黃小虎（右）與許志豪（左）合唱〈心借過〉。（圖／中視提供）

蔡小虎在該集節目中身穿特製華服，搭配專業舞群開唱，讓觀眾重返昔日秀場的黃金年代；並與沈建豪、吳俊宏攜手合唱，3人特地換裝，搭配精心編排的開場舞，精彩程度宛如大型演唱會。

廣告 廣告

多組歌手也挑戰高難度金曲，陳怡婷、郭婷筠合唱黃乙玲的〈不顧一切〉，副歌段落必須一口氣唱完不換氣，對氣息與穩定度都是極大考驗；陳孟賢、沈建豪演唱〈一錯在錯〉，以及李子森、吳俊宏帶來〈花若離枝〉，兩組皆以撕裂式唱腔詮釋歌曲滄桑情感，情緒層層堆疊。康康聽完後，稱對陳孟賢另眼相看，因為他私下才透露錄影這2天主持節目又微感冒，沒想到一開唱就大秀轉音，還「轉得很漂亮」；許志豪也笑稱陳孟賢聽到沈建豪一口氣轉了3個音後不甘示弱，硬是挑戰轉5個音。

蔡小虎（中）與吳俊宏（左）、沈建豪（右）合唱日語歌。（圖／中視提供）

接續談詩玲、向蕙玲合唱〈負心的人〉，翁鈺鈞、陳怡婷接棒〈夕陽西沉〉，蕭玉芬、杜忻恬攜手詮釋〈像霧又像花〉，最後郭婷筠、蘇宥蓉帶來〈今天不回家〉。沒想到評審蔡小虎卻聽得太投入，在「給讚」環節一度「已登出」，甚至笑說「要叫車準備回家」，著實難以評選：「因為4組都唱得太好了，我已經無法評分，我想先走了。」極具綜藝感。