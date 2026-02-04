太揪心！具俊曄見好友相擁痛哭 追思儀式不斷寫大S名

台北市 / 綜合報導

前(2)日是藝人大S，逝世一週年的日子，大S的先生具俊曄，為他打造的紀念雕像揭幕儀式，邀請許多家人好友到場。當年與具俊曄共組酷龍的好友姜元來，沒有事先聯絡就算行動不便、坐著輪椅，還是和另一名好友洪祿基冒雨前來參加。

三人見到面時，當場相擁痛哭，姜元來更心碎透露，具俊曄瘦到連26年前大S送給他的衣服，如今穿起來都還很合身。而具俊曄當天在休息室邊聽歌邊流淚，還在紙條上不斷寫著大S的名字，看得出他對大S還是懷有深深的思念。

