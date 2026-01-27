太搶手！潮州春節市集一般區抽籤 場外6倍轉手賣

屏東潮州今天舉行年街一般區抽籤，湧入滿滿人潮。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮的每年過年期間的年街，是屏東最元老且持續最久的春節市集，近年在夜經濟及年節氛圍加持下，已成為南台灣走春的景點之一，也因為生意強強滾，今年不僅特區標租創新高價，連一般區都出現轉售潮，不少人抽到攤位後，當場在場外交易，傳出一般區的好位子出現轉賣3萬元的高價，價格是原本公所5000元租金的6倍之多。

潮州春節假日市集從除夕至初五凌晨，是南台灣最早在市中心管制封街且不限營業時間的年街，因此擁有「不夜城」之譽，每年可帶入50萬左右人潮湧入消費，多年來從各地前來的攤商源源不絕，今年不僅特區創高價紀錄，一般區登記數更突破2000人，最後潮州人的席次中籤率約18.8%、非潮州人的席次中籤率則約為16.2%，較往年低了不少。

潮州鎮公所今天在羽球館舉行抽籤，9點開始前就湧入大量已登記者排隊等候，接著「開抽」也上演幾家歡樂幾家愁。據往年經驗，有本業的過年拚紅包族，5天光是賣飲料每日營業額就逾1萬元，等於是發了一筆小財，若是專營維生的攤商，賺取的金額只會多不會少，而會場果真也有不少人是只為抽籤試手氣，對攤位商品其實沒有太大想法，「等抽中再說！」

由於事前登記需要付出5000元的登記金額，若中籤就直接轉化為租金，沒有中籤就當場退費，1名H姓男子就抱著「抽中再說」的心態來抽籤且幸運中籤，再出場後就有許多人「迎接」，原來是有需求的攤商想要換位置或是連攤甚至「擴攤」而前來尋求交易，價格直接拉到1.9萬元，他後來在會場外「逛逛」，不僅發現有人是直接擺桌「接客」，還聽聞有人以3萬元成交，令人嘖舌。

對此，潮州鎮公所主秘王建元指出，雖然事前的登記單上已明確註記，但因為鎮公所沒有偵察權，因此無法取締，但若私下交易發生糾紛，就會祭出相對應的後續作為。

