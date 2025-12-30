太操！孔明尬戲一半驚傳「突發性耳聾」病倒送醫 公司回應了

孔明驚傳拍戲一半送醫。（圖／IG@0myoung_0526）

韓國男星孔明（공명）自從2023年服完兵役後，積極投入演藝工作，拍攝多項電視劇。怎料，近日卻傳出拍戲一半緊急送醫的狀況，疑似因為「突發性耳聾」，目前人正在休養當中。

綜合韓媒報導，孔明近期正在拍攝新戲《隱祕的監察》卻驚傳期間身體不適，嚴重到緊急送醫。有劇組人員爆料，孔明突然出現暈眩、聽力異常的等症狀，劇組不敢大意，火速取消當天拍攝，送孔明就醫檢查。

對此，孔明所屬的經紀公司Saram娛樂證實，孔明確實因暈眩症狀住院中，預計會在本周內盡快恢復身體，重回劇組完成拍攝。礙於病情屬於個人隱私，無法對外詳細透露，僅謝謝外界關心。

事實上，孔明退伍後，大量演藝工作接踵而來，除了2部電影《金派特攻隊》、《捲捲初戀》以及3部電視劇《我死的一週前》、《拜託戒酒吧》、《無赦之仇》陸續推出後，明年還會有《隱袐的監察》、《你的球場》、《丈夫們》等影視作品陸續上映。

除了拍攝，孔明還有宣傳活動等等，工作爆量的他，幾乎沒有時間休息，難怪身體會吃不消，也讓粉絲們相當憂心，紛紛湧入各大社群平台留言加油打氣，希望孔明能好好休息，多多照顧自己。

