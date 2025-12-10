太早上班被開除！22歲員工怒告公司 法院判「資方勝訴」關鍵曝光

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

遲到被開除屢見不鮮，但「太早上班」竟也惹禍！西班牙阿利坎特（Alicante）一名22歲女性員工因習慣提前半小時報到，被公司認定屢勸不聽而開除。她不服提告，卻仍被法院判敗，引發熱烈討論。

西班牙員工因習慣提前半小時報到，被公司認定屢勸不聽而開除，她不服提告。（圖／unsplash）

西班牙媒體報導，該女子任職於阿利坎特一間物流公司，勞動契約明確規定上班時間為早上7時30分。然而，她自2023年起便習慣在6時45分至7時間陸續抵達公司。主管多次以口頭與書面方式提醒仍無效。

公司依據西班牙《勞工法》第54.2條，以「員工有嚴重不當行為」為由解雇並拒絕給付補償金。法院審理後認定，該女子明知公司要求仍持續提前到班，累計多達19次，且多次試圖提前登入公司系統開始工作，明顯未遵守職場規範。此外，她還被指控在未獲授權、未安裝電池的情況下擅自出售一輛使用中的公司車。法官認定這些行為已影響公司作業，解雇具有正當性。

法官認同公司觀點，表示該女子遭解雇不單純因為早到，而是基於她屢次拒絕遵守工作場合規定。有網友無奈表示「如果你遲到，他們會生氣。如果你早到，他們也會生氣。」，也有網友困惑「早到是時間太多嗎？」。

據了解，該女員工仍有權提出上訴，但目前她尚未採取進一步的法律行動。

