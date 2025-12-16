「太早用抗生素」嬰幼兒恐終身過敏！研究證實：打斷免疫學習

2025年發表在《European Journal of Medical Research》的大型系統性回顧，以超過150萬名兒童資料證實，懷孕期間或嬰幼兒早期使用抗生素，會顯著提高氣喘、異位性皮膚炎與過敏性鼻炎風險。

懷孕期間或嬰幼兒早期使用抗生素，會顯著提高氣喘、異位性皮膚炎與過敏性鼻炎風險。（示意圖／123RF）

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師表示，已經過敏、也已經吃過抗生素的人不要再責怪自己，當年在需要抗生素的時候那是正確的醫療選擇。免疫系統並沒有壞掉，它是可以再教育的。當腸道重新做出這些分子訊號，免疫系統就會慢慢從長期高警戒的狀態退回到原本該有的平衡位置。

張家銘說明，免疫系統不是天生成熟，而是被「教」出來的，這位老師就是腸道微生物。雙歧桿菌、費卡利菌等好菌會製造短鏈脂肪酸，尤其是丁酸，這些分子會啟動調節型T細胞，教免疫系統什麼時候該出手、什麼時候該冷靜，這套系統就是免疫的煞車。

張家銘解釋，抗生素一旦介入，問題不只是菌變少，而是分子訊號鏈被打斷。短鏈脂肪酸下降、調節型T細胞不足、樹突細胞開始偏向促發炎訊號、輔助型T細胞第二型過度活化、免疫球蛋白E上升、肥大細胞變得敏感，結果就是免疫系統變得很緊張，對世界太敏感，一點刺激就當成威脅。

張家銘解釋，抗生素一旦介入，問題不只是菌變少，而是分子訊號鏈被打斷。（示意圖／Pexels）

張家銘強調，懷孕期間、出生後前六個月、前兩年，是腸道菌相與免疫設定的黃金期，這個關鍵概念叫做易受干擾窗口。這段時間如果反覆使用抗生素，影響往往不是短期而是長期。生活中看到的樣子就是孩子很早就濕疹反覆、腸胃敏感、呼吸道容易發炎，這不是家長沒照顧好，而是免疫系統太早被迫跳過學習階段。

許多家長常困惑「家裡沒有過敏體質，孩子怎麼從小就皮膚癢、鼻子過敏」。張家銘表示，答案往往藏在生命最早期的生活選擇裡，關鍵在於免疫系統是否在適當時機好好學習。過去看到的線索很零碎，孩子吃過抗生素後過敏似乎比較多、腸道菌相一亂免疫就變敏感，但很少有人真正串起這些現象。

張家銘建議，第一個重點是把抗生素用在對的時候，研究不是反對抗生素，而是提醒在非嚴重、可觀察的情況下，給身體一點時間，有時候是在保護免疫學習。第二個重點是用飲食幫腸道把分子訊號找回來，短鏈脂肪酸不是吃進去的，是微生物做出來的，穩定的天然食物、可發酵纖維才是免疫煞車真正的原料。第三個重點是把過敏當成全身系統問題，而不是只處理皮膚或鼻子。

懷孕期間、出生後前六個月、前兩年，是腸道菌相與免疫設定的黃金期，這個關鍵概念叫做易受干擾窗口。（圖／Photo AC）

張家銘提到研究裡的腸道－肺部軸線與腸道－皮膚軸線，在生活中很好理解。睡眠亂、壓力大、飲食失衡，常常同時反映在皮膚與呼吸道。反過來說，當生活節律穩定，很多家長會發現孩子不是只改善一個症狀，而是整體變得比較不那麼敏感。

他常請家長思考一個問題，這個孩子是不是對世界太容易反應。太容易癢、太容易喘、太容易腸胃不舒服、太容易情緒起伏，這些表現往往不是心理問題，而是免疫系統長期處在高警戒模式，而這個模式很可能是在生命最早期就被抗生素與菌相改變設定完成。

張家銘表示，關鍵不是再用力壓制，而是重新教會免疫系統什麼時候該反應、什麼時候該停下來，這正是調節型T細胞與短鏈脂肪酸所扮演的角色。

