太早買、週二訂都不是最便宜？真相數據揭「超省機票」這時出現

春節連假即將到來，許多民眾都已經開始掏卡訂購度假行程，海外旅遊更是不少人鎖定目標，面對機票就有不少人猶豫「現在該下手嗎？」，機票、飯店價格波動就成為許多關注焦點，就有網友信奉都市傳說「週二午夜刷機票最便宜」的省錢大法，不過近日就有國外旅遊網站整理數據指出，機票不只不是非訂得越早越便宜，過早下手反而未必能省錢，甚至「週二午夜」也不是首選，顛覆不少旅客的訂票心法。

根據《EXPEDIA》發布的分析，「星期天」反而是訂機票的最佳時機，國內外航班最高可省約17%。（圖／民視資料照）根據《EXPEDIA》近期發布的旅遊數據分析，航空公司訂價其實有一定規律，其中「星期天」被點名為訂機票的最佳時機，不論國內或國際航班，最高可省下約17%，也推翻多年流傳的「週二午夜訂票最便宜」說法；至於國際航班的最佳預訂時間，報告則指出，多數低價票集中在出發前18至29天，而非一般認為的提前三到五個月。

根據數據分析國際航班最便宜的訂票時間多落在出發前18至29天，而非一般認為的三到五個月前。（圖／民視資料照）

另外，許多人直覺認為暑假是旅遊旺季、機票最貴，但數據顯示，八月反而是全年機票價格相對便宜的月份，原因包括航班取消率最低、平均誤點時間也較短。專家提醒，相關數據可作為規劃參考，但實際票價仍可能受天候、航班調度或突發狀況影響，旅客安排行程時仍應保留彈性。

