太早退！勞保老年年金平均請領年齡61.42歲 平均投保年資僅29.9年

統計顯示，請領勞保老年年金年齡平均61.42歲，平均投保年資僅29.9歲。

目前勞工幾歲退休、開始請領勞保老年年金？統計顯示，目前請領勞保老年年金年齡平均61.42歲，平均投保年資僅29.9歲，最多勞工是在60歲至64歲之間請領勞保老年年金，再再顯示我國勞工太早退的現象。

勞保老年年金是活多久，領多久，勞保投保年資偏低，請領年齡愈早，代表勞工工作年限偏短，領老年年金期間更長，繳保費較少，但領得時間較長，無形中勞保財務負擔會更重。

勞保老年年金給付請領年齡係每兩年調升一歲，今年是須滿64歲才能請領。自明（2026）年起，調升一歲，須滿65歲才能請領。簡言之，明年起將達到勞保條例65歲法定退休年齡目標，希望藉此延長勞工請領老年年金的年齡。

一般來說，社會保險制度的合理年資、勞工一生工作時間約40年。勞保統計顯示，2024年底請領勞保老年年金年資平均為29.9年，低於30年。其中，以「30至34年」年資有50.8萬人最多，占27.19%；其次是「25至29年」有44.6萬人，占23.89%。勞保年資在25歲以下者達43.8萬人，占23.42%。

勞保老年年金年資在「35年至39年」有32.2萬人，占17.26%。年資在40年以上者僅15.4萬人，占8.25%。

在請領年齡方面，統計顯示，有104.7萬人是在「60至64歲」請領，占55.99%；另有40.7萬人、21.77%是在「55-59歲」請領。

至於65歲以上請領共有41.6萬人，占22.24%，簡言之，現在約有二成二勞工是在65歲以後才退休。

其中，「65至69歲」請領有39.8萬人。「70至74歲」請領有1.3萬人。「75至79歲」有3,251人。80歲以上請領共1,310人。和前一年相比，占比變動不大。看起來，對於延後退休或高齡工作，國人意願似乎不高。

